Limburgse hulpverleners bereiden zich voor om morgen naar rampgebied in Turkije te vertrekken

De Heusdense schepen Lode Schops is klaar om morgen naar het rampgebied in Turkije af te reizen. Hij maakt als vrijwilliger deel uit van het B-FAST-team dat in Iskenderun een veldhospitaal gaat opbouwen. Schops is aan de laatste voorbereidingen bezig. Vanmiddag kwam hij met zijn collega's tonnen voedsel in slaan bij het horecabedrijf Bidfood in Beringen. De missie zal veertien dagen duren. Dan wordt Schops afgelost.