Brandweer en leger oefenen in woning in Hamont die rijp is voor de sloop

“Het grote voordeel bij een huis dat toch wordt afgebroken, is dat we echt kunnen blussen zonder ons zorgen te moeten maken over waterschade.” — © gvb

In het Hamontse centrum werd in de Molenstraat een huis dat rijp is voor de sloop, nog een laatste keer intensief gebruik als oefenpand. Het leger doorsnuffelde het met interventiehonden en de brandweer simuleerde er een nachtelijke brand.

Het pand is eigendom van de stad en wordt volgende week donderdag met de grond gelijk gemaakt. Maar voor het zover is heeft het nog een dankbare dienst bewezen als oefenterrein. Afgelopen week zakte al een tiental militaire hondenbegeleiders met 15 honden af naar de woning. Onder de dieren bevonden zich zowel ‘explosive detection dogs’ die speuren naar explosieven, als interventiehonden. Vrijdagavond maakte vervolgens de Peltse brandweerpost van hulpverleningszone Noord-Limburg gebruik van de locatie. “Een vrijwillig brandweerman die op de gemeente werkt had ons op de hoogte gebracht dat de gemeente de woning ging laten afbreken”, schetst beroepsbrandweer Kevin Bosmans die mee de oefening coördineerde. “Voor ons is dat een buitenkans om te oefenen in zo realistisch mogelijke omstandigheden.” Onderofficier Benny Schepens beaamt dit. “Tips voor dergelijke panden zijn altijd welkom. Het grote voordeel bij een huis dat toch wordt afgebroken, is dat we echt kunnen blussen zonder ons zorgen te moeten maken over waterschade. Bij de oefening vanavond simuleren we een nachtelijke interventie waarbij twee personen zich moeilijk vindbaar in het huis bevinden. We gebruiken een rookmachine om het zicht te belemmeren.”

Versleten

De woning die eigendom is van de stad, zal ook volgende week woensdag nog een keer het decor zijn van een brandweeroefening. “In het verleden heeft ze dienst gedaan in het kader van lokaal opvanginitiatief”, stelt burgemeester Theo Schuurmans (cd&v). “ Maar nu is ze helemaal versleten, en hebben we besloten ze af te breken. Geweldig dat ze op deze manier nog van nut kan zijn. Er zijn voorlopig geen concrete plannen met de locatie die vrijkomt.”