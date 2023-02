‘Tuurminator’ haalt het net niet! Tuur Dens pakt ondankbare vierde plaats op EK in de scratch: “Toch heb ik stap vooruit gezet”

Tuur Dens (22) werd op het EK baanwielrennen vierde in de scratch. Hij strandde op een paar millimeter van brons. Vorig jaar pakte hij op het EK zilver. Donderdag werd Dens vijfde met het Belgisch team in de ploegenachtervolging.

In de scratch wordt een wedstrijd van zestig ronden afgewerkt. Wie dan als eerste over de finish komt, is de winnaar. Er werd van bij de start aangevallen en halfweg demarreerde ook Tuur Dens. Hij geraakte niet weg maar het bleef hard gaan tot het einde. Uiteindelijk werd er met een kleine groep gespurt. De Brit Oliver Wood won overtuigend, voor de Nederlander Roy Eefing. Voor het brons kon Dens net niet de Fransman Donavan Grondin remonteren. Vierde dus.

Dens won vorig jaar zilver in de scratch op het EK in München en pakte op het WK net naast een medaille. “Na die gemiste medaille op het WK heb ik echt gebaald: het motiveerde mij om nog harder te trainen om de volgende keer beter te doen. En nu word ik weer vierde. Maar ik kan mij eigenlijk niks te verwijten, dit was de meest hoogstaande scratch die ik al heb gereden. Het ging hard van start tot finish, jammer dat ik net iets te kort kom voor een medaille. Ik heb toch het gevoel dat ik weer een stap heb gezet. Op het WK in Glasgow ga ik er weer voor. Natuurlijk ben ik zwaar ontgoocheld. Maar laten we vooral positief blijven en naar de toekomst kijken.”

De Tuurminator, een bijnaam die hij kreeg van zijn fanclub in Rotselaar, kwam voor de derde dag op rij in actie. Woensdag en donderdag reed hij de ploegenachtervolging, waarmee hij de vijfde plaats pakte. “In de benen voel je dat niet echt, maar je moet je wel telkens mentaal opladen. Maar dat lukte goed.”