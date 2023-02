IN BEELD. Historische wedstrijd van Cristiano Ronaldo kende honderden ‘ongewilde bezoekers’ op de tribune

Cristiano Ronaldo nam donderdagavond alle vier de doelpunten van zijn club Al-Nassr voor zijn rekening in het competitieduel op bezoek bij Al-Wehda. Het waren ook historische treffers, want de Portugees zit nu aan 503 doelpunten in het clubvoetbal in zijn carrière.

Op de tribunes werden ze, uiteraard, helemaal zot. Drie keer galmde er een luide “Siuuuuuuu” door het stadion na een doelpunt van de Portugese wereldster. Daar waren blijkbaar ook honderden sprinkhanen bij. Die overspoelden een van de tribunes in het King Abdul Aziz Stadium en ook verschillende supporters...

De intussen 38-jarige aanvaller trok eind december naar Al-Nassr, na een doelpuntenrijke carrière bij onder meer Manchester United, Real Madrid en Juventus. Op tweeënhalf jaar tijd zal Cristiano Ronaldo, volgens persbureau AFP, zowat 400 miljoen euro verdienen in Saoedi-Arabië. De helft van dat bedrag verdient CR7 als speler van Al-Nassr, de overige 200 miljoen euro voor zijn diensten als ambassadeur van de gezamenlijke kandidatuur van Saoedi-Arabië met zowaar Egypte en Griekenland om het WK van 2030 binnen te halen. Eind vorig jaar werd het WK in buurland Qatar georganiseerd. Al-Nassr zelf ontkende dat.

Al-Nassr veroverde al negen landstitels, de laatste daarvan in 2019. In 1995 was de club runner-up in de Aziatische Champions League, in 1998 won het de Beker voor Bekerwinnaars. Een internationale trofee is er nog niet en daar moet CR7 dus verandering in brengen.