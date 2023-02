Douane doet grote vangst van 20,8 miljoen illegale sigaretten in loods in Maasmechelen

Bij een inval in een loods in Maasmechelen heeft de douane 20,8 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. De pakjes Richmond, Marlboro Red en Marlboro Gold waren al opgeladen en stonden klaar voor de markt. De ontdoken accijnzen hadden een waarde van 8,5 miljoen euro.

De pakjes sigaretten waren al geladen voor transport. — © rr

Drie Polen en twee Roemenen werden gearresteerd en uiteindelijk ook aangehouden voor de handel in illegale tabak.

Het onderzoek naar de productie en handel in illegale sigaretten gebeurde door de douanediensten van Genk. Woensdag vielen ze binnen in een loods in Maasmechelen. Daar troffen ze een grote lading sigaretten aan, allemaal al netjes verpakt en klaar om verscheept te worden. De sloffen sigaretten zaten in hoog gestapelde kartonnen dozen die omwikkeld werden met zwarte plastic folie. Twee trailers waren al geladen, elk met zo’n 10,4 miljoen sigaretten.

De dozen vol fardes met sigaretten waren omwikkeld met zwarte plastic folie. — © rr

De sigarettenverpakkingen waren bedrukt met Engelse tekst. Dat wijst erop dat ze voor de zwarte markt in het Verenigd Koninkrijk bestemd waren. Dat land vormt samen met Frankrijk de grootste afzetmarkt voor illegale sigaretten in Europa.

Alle paletten stonden klaar voor transport. — © rr

Na de vondst werden meerdere huiszoekingen verricht. Vijf verdachten werden hierbij gearresteerd en verhoord. De douaniers hebben vier trekkers, vijf opleggers en een lichte vrachtwagen in beslag genomen. Die werden vermoedelijk gebruikt voor het transport van de tabak.

Draaischijf

België staat in de top drie van Europese landen waar illegale sigarettenfabrieken worden ontdekt. Volgens de douane is ons land een draaischijf voor de productie en de doorvoer van illegale sigaretten. Vooral onze centrale ligging speelt hierin een rol. De verkoop van illegale tabak is bij ons erg winstgevend door de hoge accijnzen. Dit maakt het voor criminele organisaties interessant om met de illegale productie geld te verdienen.

