Hasselt

Over enkele dagen is het 14 februari en viert de liefde weer feest. Wie nog vlug op zoek gaat naar een Valentijnslief via een dating app, is maar beter op zijn hoede. Het is ook een periode dat oplichters slachtoffers zoeken voor een romance scam. Een ‘liefdevolle’ vorm van oplichting met gebroken harten en lege bankrekeningen als gevolg.