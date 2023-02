Belgische shorttrackers stranden in aflossing in kwartfinales tijdens Wereldbeker

De Belgische aflossingsploeg bij de mannen heeft vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht de halve finale niet bereikt. Het viertal eindigde in hun kwartfinale als derde.

De race over 5.000 meter werd gewonnen door Canada, voor Italië. De Belgische ploeg bestond uit Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Rino Vanhooren. Het verschil met Italië was acht tienden.

Een ultieme poging van slotrijder Desmet om de andere ploegen te achterhalen mislukte. Bondscoach Ingmar van Riel had wat kleine fouten geconstateerd, niet alle wissels verliepen vlekkeloos. Maar grote fouten werden niet gemaakt.

Hanne en Stijn Desmet drongen in de middaguren van de eerste dag in Dordrecht door tot de kwarfinales van de 1.000 meter. Eerder hadden zus en broer zich al voor de halve eindstrijd van de 1.500 meter geplaatst. Tineke den Dulk plaatste zich als één van de tijdssnelsten op de 500 en de 1.000 meter voor de kwartfinales. Vanhooren kwam op de 500 meter door de voorronde, maar sneuvelde in de serie. Voor Pétre, die in de laatst bocht viel, en Dewagtere was het verhaal na de voorronde al afgelopen.

© Getty Images

In de Nederlandse selectie is grote spanning ontstaan nadat de vroegere wereldkampioen Sjinkie Knegt zich uiterst kritisch uitliet over bondscoach Niels Kerstholt. Knegt sprak over de coaching als “een ongeregeld zootje”. De schaatsbond KNSB gaf de schaatser daarop een officiële waarschuwing. Ook Suzanne Schulting heeft, in mildere termen, kritiek op de coaching, waartoe ook Annie Sarrat behoort. Sarrat is de vaste coach van Hanne en Stijn Desmet, die al jaren met de Nederlanders in Heerenveen trainen.

Kerstholt en Sarrat leiden de selectie dit seizoen voor het eerst. Jarenlang werd de groep getraind door Jeroen Otter, die een sabbatical heeft opgenomen. Broer en zus Desmet delen de kritiek van Knegt en Schulting niet.