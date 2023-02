Vincent Kompany voor de derde keer op rij Manager van de Maand in de Championship: “Ik ben heel blij”

Vincent Kompany is vrijdag voor de derde maand op rij verkozen tot Manager van de Maand in de Engelse tweede klasse. De Burnley-coach werd gekroond voor zijn opnieuw uitstekende maand januari. De Clarets pakten in januari in de competitie 9 op 9. In de FA Cup werd gewonnen van Premier League-club Bournemouth. Tegen derdeklasser Ipswich Town moest een replay toegestaan worden, maar die werd afgelopen dinsdag ook gewonnen.