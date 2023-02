Nieuwerkerken: huisvuilzakken en GFT-stickers verkrijgbaar vanaf maandag 13 februari

Op maandag 13 februari start de verdeling van huisvuilzakken voor 2023 in Nieuwerkerken. Op vertoon van hun elektrische identiteitskaart kunnen inwoners hun rollen gaan afhalen. In functie van de grootte van het gezin gaat het om twee of meer rollen. Betalen hoeft niet, de kost zit al in de afvalbelasting. Afhalen kan in het Sociaal Huis of op het recyclagepark, bij de Proxy Delhaize en Spar in Nieuwerkerken en bij Supra Ranjit in Kozen. Vanaf 13 februari kunnen ook de GFT-stickers worden aangekocht: dat kan ook in het Sociaal Huis en bij de drie lokale handelaars, maar niet op het recyclagepark. Ten laatste op 1 april 2023 moeten GFT-containers een sticker voor 2023 hebben, anders worden ze daarna niet meer leeggemaakt. len