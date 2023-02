Bart Swings opent wereldbekerwedstrijd met elfde plaats

Kjeld Nuis zegevierde in de A-groep van twintig schaatsers in 1:46.71. Op het podium werd de Nederlander geflankeerd door de Noor Peder Kongshaug (1:47.41) en zijn landgenoot Patrick Roest (1:47.62). In het klassement om de wereldbeker is de Canadees Connor Howe met 227 punten eerste. Swings bezet de elfde plaats met 153 punten. In het deelnemersveld ontbraken toppers als de Nederlander Thomas Krol en de Amerikanse junior Jordan Stolz.

Swings won zijn race tegen de Japanner Masaya Yamada. Net als anders op de 1.500 meter kwam Swings, vorige maand derde bij het EK allround, moeilijk op gang. De ronden daarna waren acceptabel, maar niet bijzonder. Op het laatste rechte stuk passeerde hij zijn tegenstander.

In het weekeinde komt Swings verder uit op de 5.000 meter en de massastart, het onderdeel waarop hij olympisch kampioen is.

© AP

Van Elst en Tas buiten de prijzen

Op de eerste dag van wereldbekerwedstrijden schaatsen in de Poolse plaats Tomaszow Mozawiecki zijn Isabelle van Elst en Sandrine Tas vrijdag buiten de prijzen gevallen.

Van Elst zette met 39.32 de vierde tijd neer in de B-groep van de 500 meter. Tas werd op de 3.000 meter tiende in 4:24.71, ook in de B-groep. De overwinning op de sprint ging in 38.87 naar de Nederlandse Naomi Verkerk. Haar landgenote Reina Anema zegevierde op de 3.000 meter in 4:08.67.

De wedstrijden in Tomaszow Mazowiecki zijn een vervolg op races eerder dit seizoen in Stavanger, Heerenveen en Calgary. Volgend weekeinde vinden op dezelfde baan in het midden van Polen de laatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen plaats.

Mathias Vosté kwam op de eerste dag niet in actie. In overleg met zijn trainer Daniel Greig heeft hij beslist af te zien van de 1.500 meter. Hij start wel op de 500 en de 1.000 meter. (belga)