Doelman Bart Verbruggen maakt zijn droom en die van zijn overleden vader waar bij Anderlecht: “Hij is op het veld altijd een beetje bij mij”

Wie is de opvallendste wintertransfer van Anderlecht? Wij schuiven Bart Verbruggen (20) naar voren hoewel die eigenlijk al sinds 2021 bij paars-wit zit. Het Nederlandse talent dwong zijn kans af in doel en pronkt nu met 4 clean sheets in 7 matchen. Verbruggen maakt zijn dromen waar, maar ook die van zijn papa Coen die in 2021 overleed. “Ik kon niet blijven op de bank zitten.”