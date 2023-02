Houthalen-Helchteren

De socialisten hebben de wind in de zeilen, maar in het oude bastion Limburg zijn er zorgen. De grootste: komt kopvrouw Meryame Kitir nog terug na haar vertrek als minister? “Conner geeft ons vleugels”, zegt provinciaal Vooruit-voorzitter Alain Yzermans. “Maar dat betekent nog niet dat we kunnen vliegen.”