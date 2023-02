Onze tv-tips: twee kwajongens, exotische drugs en een beroemde outlaw

Bad Boys for Life

VTM, za, 20.20u

Mike en Marcus zijn nog steeds agenten. Terwijl Marcus denkt aan zijn pensioen, is zijn partner van plan tot zijn honderdste achter de boeven aan te zitten. Na vele jaren zorgden Adil El Arbi en Bilall Fallah voor een geslaagd derde deel in deze franchise. De film moet het vooral hebben van de actie, Will Smith en Martin Lawrence zijn prima op elkaar ingespeeld. Een vierde deel is net aangekondigd. (tove)

Kustwacht Caribisch gebied

National Geographic, zo, 21.25u

Op het eerste gezicht lijken warme tropische eilanden zoals Aruba, Bonaire en Curaçao het paradijs op aarde. Want uiteraard heb je er azuurblauwe zee en parelwitte stranden. Maar ook hier heeft de kustwacht af te rekenen met een wereldwijd probleem: drugs. Een cameraploeg gaat in het kielzog van de kustwacht mee op zoek naar drugssmokkelaars. Maak kennis met de donkere kant van de ABC eilanden. (tove)

Billy the Kid

Canvas, zo, 21.50u

Episch romantisch avontuur, gebaseerd op het leven van de beroemde outlaw Billy the Kid, die we volgen vanaf zijn bescheiden Ierse roots, via zijn vroege dagen als cowboy en scherpschutter aan de Amerikaanse grens, tot zijn cruciale rol in de Lincoln County War. Van deze serie krijg je elke zondag twee afleveringen, wegens groot succes zijn de opnames van een vervolg al bezig. (tove)