Voetgangster (25) uit Ham levensgevaarlijk gewond na aanrijding

Een 25-jarig meisje uit Ham heeft donderdagavond levensgevaarlijke verwondingen opgelopen bij een aanrijding in Ham. De voetgangster liep op Kloosterdries toen een auto de straat insloeg. Het meisje week nog uit, maar helaas in dezelfde richting als de automobilist. De bestuurder diende de eerste zorgen toe. Vrijdagavond was de toestand van het meisje nog zorgwekkend.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 22.30 uur. De bestuurder van de auto reed op Wasseven, komende van Beringen, en hij sloeg linksaf naar Kloosterdries. Daar zou het meisje midden op straat hebben gewandeld. Zowel de voetgangster als de bestuurder wonen in die buurt.

De automobilist week uit, en ook het meisje sprong opzij, in dezelfde richting als de auto. Een aanrijding was onvermijdelijk. Het slachtoffer belandde langs de weg. De automobilist is meteen gestopt en hij heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de hulpdiensten. Onder begeleiding van een mugteam is het meisje naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde in kritieke toestand. Vrijdag was ze gestabiliseerd maar nog niet buiten levensgevaar.

Een verkeersdeskundige is ter plaatse gekomen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.