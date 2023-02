ROYALS. William en Kate tonen hun competitieve kantje en Zelensky ontmoet twee monarchen

Er viel deze week weer heel wat te beleven in royalland. Eén blik op hun Instagramprofielen volstaat om een idee te krijgen van de veelzijdigheid van hun rol. Ouders, sportievelingen, politici en kunstenaars: ze zijn het allemaal.

Prins William en prinses Kate maken er geen geheim van: ze zijn beiden competitief. Je moet hen dus geen twee keer vragen om een potje te pingpongen.

Koning Charles had deze week de eer om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te ontvangen in Buckingham Palace.

Enkele dagen later was het de beurt aan onze eigen koning Filip. Ook eerste minister Alexander De Croo was daarbij van de partij.

Haar zoontje Augie werd twee en dat greep prinses Eugenie aan om een wel heel schattig filmpje van de toekomstige grote broer te delen.

Royals die kunst maken, dat zie je niet elke dag. Nochtans is dat precies wat prins Albert van Monaco en prinses Charlène deze week deden, ter voorbereiding van de Internationale Vrouwendag.

De Nederlandse prinses Amalia en haar ouders waren de afgelopen weken op rondreis door het Caribische gedeelte van het koninkrijk. Een reis die haar duidelijk altijd zal bijblijven.