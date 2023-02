Hans Somers trekt met Jong Genk naar Virton voor kelderkraker, maar moet Cutillas Carpe missen

“Het wordt een leuke wedstrijd, maar het is vooraf moeilijk in te schatten hoe Virton het zal aanpakken”, steekt Somers van wal tijdens de wekelijkse persbabbel. “Ze hebben deze week een trainerswissel doorgevoerd. José Jeunechamps (ex-Seraing, nvdr.) verving Christian Braconi. We hebben wel wat ideeën over hoe de nieuwe trainer zijn team zal laten spelen, maar het kan alle kanten uitgaan. Virton heeft met Mboyo (ex-KRC Genk, nvdr.) en Sylla enkele ervaren spelers binnengehaald, maar daar moeten we niet te veel naar kijken. Zij zitten in een moeilijke periode en positie en bij hen is het absoluut van te moeten.”

Vertrouwen

Jong Genk kijkt zoals zo vaak dit seizoen liever naar de eigen voetbalkwaliteiten. “Dat gaan we ook nu proberen te doen”, weet Somers. “We gaan focussen op wat beter kan, maar ook op het goede spel dat we de voorbije weken 75 tot 80 minuten lang tegen Beerschot en SK Beveren hebben gebracht. We pakten na de winterstop vier op negen, maar het hadden meer punten moeten zijn. Het vertrouwen in ons spel pakken we mee naar Virton.”

Somers kan op een nagenoeg fitte kern rekenen, maar moet de geblesseerde centrumspits Dario Cutillas Carpe, goed voor een doelpunt tegen Beerschot en SK Beveren, missen. “Cutillas Carpe is er niet bij. Hij viel woensdag tijdens de Youth League-wedstrijd tegen Juventus geblesseerd out en kampt met een hamstringblessure.” De precieze selectie kon de ex-landskampioen bij Lierse SK nog niet bekendmaken. Jong Genk traint zaterdag nog en de keuze zal ook nog afhangen van de selectie van de A-kern.