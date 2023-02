Ook het Belgische en internationale voetbal schenkt tienduizenden euro’s aan slachtoffers van aardbeving

De Pro League, de vereniging van Belgische professionele voetbalclubs, schenkt als steun na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië 10.000 euro aan het noodhulpprogramma van Unicef België, zo maakte de Pro League vrijdag bekend in een persmededeling.

“We roepen onze 3 miljoen fans op al onze kanalen ook op om te storten aan Unicef. We hebben ons met de overstromingen in Wallonië, of de steun aan mentale hulpverlening en de voedselbanken tijdens COVID-19 al vaak als warme voetbalfamilie getoond. Dat willen we nu opnieuw doen door kinderen uit de getroffen gebieden te helpen”, zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. Het geld zal worden gebruikt om getroffen kinderen en gezinnen te helpen en om de dringende noden (water, hygiëne, kinderbescherming, voeding, onderwijs) aan te pakken.

Het aantal doden na de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied is intussen opgelopen tot meer dan 22.000. Alleen al in Turkije zijn 18.991 mensen omgekomen. Het laatste officiële dodental in Syrië was 3.384.

© EPA-EFE

UEFA schenkt 200.000 euro

De Europese Voetbalconfederatie UEFA en partnerorganisatie UEFA Foundation for Children schenken 200.000 euro om de slachtoffers van de aardbeving van begin deze week in Turkije en Syrië te helpen, zo maakte UEFA vrijdag bekend in een persmededeling.

“UEFA verricht deze initiële schenking om de humanitaire respons op deze verschrikkelijke tragedie te ondersteunen”, vertelt voorzitter Aleksander Ceferin. “Ik wil onze nationale voetbalbonden ook bedanken voor hun snelle reactie en de steun die zij geven aan de slachtoffers van deze ramp.”