Breese firma tilt 1,6 ton zwaar zwembad over de daken richting binnentuin

Wie passeerde in de Augustijnenstraat, niet ver van het tv-restaurant van Jeroen Meus, was getuige van een technisch hoogstandje. Een torenkraan van liefst 265 ton, een speciaal transport met contragewichten, tilde het monoblock zwembad de lucht in. De kuip van 1,6 ton ging ruim 20 meter de hoogte in, over een statig pand met drie verdiepingen. “Er is enorm veel werfvoorbereiding aan vooraf gegaan, meer dan drie weken. Dan heb ik het nog niet eens over het verkrijgen van de parkeervergunningen. Wij moesten door kleine straatjes en hebben rekening moeten houden met een reikwijdte van 60 meter voor de kraan. Werknemers van het kraanbedrijf zijn drie keer naar Leuven moeten gaan om alles goed uit te rekenen”, verduidelijkt Brecht Zang, CEO van Aqua Pura.

Tsjechië

Met veel zin voor veel detail werd het zwembad of liever de infinity pool geplaatst in een binnentuin van een herenhuis. “Dit was in ons 19-jarig bestaan één van onze moeilijkste projecten door de voorbereiding. Bovendien is het zwembad in Tsjechië gefabriceerd en op een dieplader naar Leuven gebracht”, vertelt Brecht Zang. Dat er een stevig prijskaartje aan het project hangt, hoeft niet te verbazen. “Toch ga ik daar uit respect naar de klant toe niet over communiceren”, klinkt het. Vorig jaar kwam de Breese specialist ook al in de picture met het naar eigen zeggen grootste monoblock – een kuip uit één geheel – zwembad van België. Het uithangbord van 25 meter lang, 3,5 meter breed en 1,5 meter diep plaatste Aqua Pura toen in de tuin van Yves Maes in Tessenderlo, de flamboyante ondernemer die te zien was in ‘The sky is the limit’ en Containers Maes runt. “En we hebben nog leuke projecten opstaan. Binnenkort volgen twee realisaties in Knokke, daarnaast plaatsen we een zwembad aan vier penthouses in Antwerpen en zijn wij ook veel in Nederland actief”, besluit Brecht Zang.