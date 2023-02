De hoeders van ons carnaval: “Corona heeft ons pijn gedaan, maar nu is de knaldrang weer groot”

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari is het zover: na drie jaar coronaperikelen kan carnavalminnend Limburg weer volle bak aan het feest. Wij brachten Jeroen Bellings en Freddy Corstjens van de overkoepelende organisaties FEN en Liveke samen in het rood-geel-groene hart van onze provincie voor een gesprek over het wezen van carnaval. “De knaldrang is weer groot.”

We hebben afgesproken in het Cultuurcafé van Lanaken, een van de gemeenten in de oostelijke carnavalgordel. Jeroen Bellings (41), schepen in Borgloon, is voorzitter van FEN (Federatie Europese Narren) Vlaanderen, dat in Limburg 227 verenigingen overkoepelt.Freddy Corstjens (62), een ICT-leraar uit Maaseik, is de topman van Liveke (Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen). Hij heeft 13 verenigingen onder zijn hoede. Wij leggen hen - hoe kan het ook anders - 11 vragen voor.

1. Wat doen FEN en Liveke precies?

Jeroen: “Wij willen mensen samenbrengen rond carnaval en daarbij de carnavalstradities in ere houden en promoten. Sommige mensen zien carnaval alleen als een feest voor zatte mensen, maar dat is het absoluut niet.”

Freddy: “We vertalen ook wetgeving naar richtlijnen. Maar traditie is heel belangrijk. Zo heeft Liveke een erecode: alleen gekostumeerde verenigingen mogen aansluiten, ze moeten in hun gemeente een optocht organiseren en/of de prins hebben en ze moeten zich houden aan de carnavalsperiode: van 11 november tot halfvasten (vierde zondag in de Veertigdagentijd, dit jaar op 19 maart, nvdr), met een pauze in de adventsperiode.”

Jeroen: “Bij ons kunnen alle carnavalsverenigingen aansluiten, ook niet gekostumeerde. We hebben geen strikte richtlijnen, maar wie niet viert zoals het hoort, schrappen we. En ook wij hebben liever dat de periode van 11/11 tot halfvasten gerespecteerd wordt. Maar uit commerciële of concurrentiële overwegingen houden sommige verenigingen hun stoeten tegenwoordig buiten die periode.”

Freddy: “Door de enorme groei van het aantal verenigingen wordt het steeds moeilijker om data te vinden die niet overlappen. Aan de ene kant is dat goed, het betekent dat carnaval meer leeft dan vroeger, maar we houden toch graag aan de traditionele periode. Sommige verenigingen hebben ook al eens zomercarnaval geprobeerd, met Braziliaanse danseressen, maar daar zijn ze na twee jaar van teruggekomen.”

Jeroen: “Je bouwt vanaf 11 november eigenlijk de spanning op naar de stoet. Na Pasen en zeker in de zomer zit je niet meer in de flow. Nee, dat hoeft voor mij niet.”

Freddy: “En het is goed dat er een periode van rust is. Ik ben bij de Raad van 11 geweest en dat is best wel intens, zeker als voorzitter. Je bent bijna niet meer thuis.”

Freddy Corstjens. — © Boumediene Belbachir

2. Corona lijkt definitief achter de rug. Hoe kijken jullie terug op die moeilijke jaren?

Freddy: “Ik herinner mij nog goed toen het nieuws over de sluiting van de cafés op vrijdag 13 maart bekendraakte. Ik zat donderdagavond op café in Maaseik en toen zeiden we nog tegen de cafébaas: ‘Sluit de deur maar, dat we hier niet meer buiten kunnen’. Toen lachten we daar nog mee, maar we wisten echt niet wat er op ons afkwam.”

Jeroen: “Twee derde van de stoeten was wel al doorgegaan. Voor zij die nog aan de beurt moesten komen, was het een heel harde klap. Kwam nog bij dat wij verantwoordelijk werden geacht voor de verspreiding van corona.”

Freddy: “Dat deed heel veel pijn. Het leek logisch, maar het waren de skiërs die corona uit Italië binnengebracht hebben. Die hebben hier dan nog carnaval gevierd.”

3. Heeft corona voor veel averij onder de verenigingen gezorgd?

Jeroen: “Doorgewinterde verenigingen hebben dat relatief goed verteerd. Financieel waren er wat gemiste inkomsten, maar de ervaring en routine hebben de boel rechtgehouden. Verenigingen die die drive nog niet hadden en te weinig vrijwilligers telden, hebben de boeken moeten neerleggen.”

Freddy: “Mensen hebben door corona ook andere dingen dan carnaval ontdekt, een nieuwe hobby bijvoorbeeld. Hier en daar zijn zo wel een voorzitter of wat leden weggevallen.”

Jeroen: “De hevigste emoties zag je bij prinsen en prinsessen. Die kijken daar zo naar uit, en als de stoet dan wegvalt… Bij sommige verenigingen was dat zelfs drie jaar lang het geval, jeugdprinsen of -prinsessen voelen zich dan plots te oud.”

Freddy: “De jeugd is meestal rond de 10, 11 jaar. Maar na drie jaar zijn die uit hun kostuum gegroeid en vinden ze carnaval minder cool. Die leeftijdscategorie naar carnaval lokken, blijft moeilijk. Dan schamen ze zich zelfs om zich te verkleden. Maar ze komen ooit wel terug.”

Jeroen: “In 2021, toen er echt niks kon, hebben de carnavalisten wel niet stilgezeten. Vanuit hun garages werden dj’s ingeschakeld voor live streamings, archiefbeelden werden online gezet... Dat was een succes. Maar in 2022, toen er wel wat meer mocht, werkte dat niet meer”.

Freddy: “De verenigingen hebben zo wel sociale media, het digitale, leren kennen.”

Jeroen Bellings. — © Boumediene Belbachir

4. Hoe zit het nu met de knaldrang?

Freddy: “Die knaldrang voelen we nu wel, het aantal activiteiten explodeert.”

Jeroen: “Nu, op de bals is nog niet zo hard geknald. Na corona zaten we plots met de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Mensen letten meer op hun centen en een pintje drinken kost al wat meer dan drie jaar geleden. Maar voor de stoeten verwacht ik echt wel veel volk.”

5. Jullie staan de verenigingen ook bij op het gebied van wetgeving en reglementeringen. En die zijn niet altijd even verenigingsvriendelijk, nemen we aan?

Freddy: “Niet alleen het carnaval, maar alle verenigingen worden een beetje geplaagd door overreglementering. Soms heb ik de indruk dat het voor ons allemaal wat strenger is.”

Jeroen: “De zaken moeten correct gebeuren en dat promoten we ook. Maar in Brussel staan ze niet altijd met de voeten in het carnaval. En de wetgeving rond carnaval zit ook nog eens op twee niveaus: cultuur is bijvoorbeeld Vlaamse regering, maar de verzekeringen is dan weer federaal. Nu is er wat heisa rond de rode nummerplaat van kleine tractoren die de wagens trekken. Die mogen niet met rode mazout op de openbare weg rijden. Ik heb al wat boeren aan de lijn gehad die zeggen dat ze niet meer rijden. Minister Van Peteghem heeft intussen bevestigd dat het wel mag. Maar op den duur weten carnavalisten niet meer wat ze moeten doen om in orde te zijn.”

Freddy: “Confetti verbieden is nog zoiets, dat gaat met golven. Plots probeert een burgemeester zich populair te maken door het niet toe te laten. In Hasselt hebben ze eens met mimosa en lavendel gesmeten. Het regende die dag, al die mensen hun goei kleren naar de vaantjes. Wat is er mis met confetti? Het is maar papier.”

Jeroen: “Een verbod is moeilijk te regelen, dan moet je de kindjes langs de kant hun confetti ook afpakken. Ook de discussie rond karamellen en de verpakking laait met vlagen op.”

Freddy: “Plastic papiertjes blijft het beste. Als het regent, blijft de fruitkaramel goed, anders plakt er 3 kilogram Fruittella aan uw schoenen. Ik heb eens twee dames van een studiebureau, betaald door Limburg.net, over de vloer gekregen om te praten over duurzaam carnaval. Die wisten niks van carnaval. Ge kunt toch ’s morgens voor de stoet die papiertjes van de karamellen doen, zeiden ze. Een prins gooit gemiddeld 1,5 ton snoep uit. Moet ik daar alle papiertjes afdoen?”

© Boumediene Belbachir

6. De afgelopen jaren heeft de wokebeweging een groeiende invloed op wat er tegenwoordig al dan niet mag gezegd worden over bepaalde thema’s. Heeft dat ook een weerslag op het carnaval?

Freddy: “Ik ben nooit voorstander van platte humor geweest. Je kan ook grappig zijn zonder bijvoorbeeld het expliciet over seks te hebben, je kan dat ook verbloemen. Maar in principe moet je met alles kunnen lachen.”

Jeroen: “Ge moogt niet kwetsen, er zijn thema’s waar je beter van weg blijft. In Aalst was er wel wat commotie rond die Joodse karikaturen, maar in Limburg komt zoiets niet voor.”

Freddy: “Niet omdat we braver zijn, we hebben gewoon een beter gevoel voor humor. (lacht) Dat de lokale politiek op de korrel genomen wordt, vind wel ik altijd plezant.”

Jeroen: “Ik denk dat de politiek in Sint-Truiden wel aangepakt zal worden.” (lacht)

7. Hoe zit het met het huizenhoge cliché van overmatig drankgebruik, carnaval als één groot bacchanaal?

Freddy: “Dat vooroordeel krijgen we er met geen paard uit, deels door de media die dat steeds uitvergroten. Natuurlijk is bier onlosmakelijk verbonden met carnaval, maar is dat verkeerd? Als je een verjaardag viert, drink je een pint, op een huwelijk drink je een pint. Trouwens, bij ons in Maaseik geldt er een alcoholverbod voor de deelnemers, het is dus geen zuippartij. De mensen staan niet langs de weg om dat te zien.”

Jeroen: “Hier ligt ook een taak voor de lokale besturen. Als die zeggen ‘doe maar op’, dan moet de stoetorganisator ook niet politie spelen, dat werkt niet. De groepen zelf moeten zich er ook bewust van zijn dat de stoet er is voor de mensen langs het parcours. Sommigen vergeten dat en staan op een rijdende discobar, soms zelfs met hun rug naar het publiek. Dat moet eruit.”

8. Dan heeft u het vooral over de jeugd?

Freddy: “We moeten de jeugd niet in een negatief daglicht stellen, maar ze lijken me wat minder creatief. Dan krijg je van die stampwagens, zo’n trappenwagen met een discotheek achterop. Die spelen geen carnavalsmuziek, helaas. Dat is voor mij geen carnaval. In Maaseik heb ik die er altijd uit uitgehouden, met grote ruzies tot gevolg.”

Jeroen: “Dat er af en toe wat meer bassen in de muziek zit, mag voor mij. Daarin evolueren wij ook mee. Maar het gaat over de decibels die daarmee gepaard gaan. Als dat een hele stoet of een hele avond lang door de boxen knalt, dat is niet de bedoeling.”

© Boumediene Belbachir

9. Waarom is carnaval zo populair in deze streek?

Freddy: “Geen idee: Maaseik is een fusiegemeente, Opoeteren en Neeroeteren is Kempen, Maaseik is Maasland. Elk jaar proberen die twee deelgemeenten iets met carnaval, maar dat wordt nooit iets. Waarom dat zo is, weet ik niet. Toevallig of niet, het carnavalsgebeuren speelt zich opvallend veel af in de buurt van rivieren: Keulen, Aken, de Maaskant aan de beide kanten.”

Jeroen: “Het hangt wel samen met het verenigingsleven. Dat bloeit in deze streek ook feller. Neem nu Riemst, dat heeft een heel sterk verenigingsleven en ook carnaval is er razend populair. Komt het door het meer landelijke karakter van de streek? Ik weet het niet.”

10. Wat betekent carnaval voor jullie?

Freddy: “Carnaval is een persiflage op het leven en iedereen is er gelijk. Een bakker, dokter of trucker... iedereen kan prins zijn. Dat is de komedie van het carnaval. Sommigen denken wel dat ze meer zijn dan een ander als ze zo’n muts op hebben, maar dat is nu juist wat carnaval niet is. Het is het grootste sociale gebeuren. We drinken samen een pint en slaan de armen ineen en zingen mee op carnavalsmuziek. Dat moeten we erin houden.”

Jeroen: “Het is pure volkscultuur en een van de weinige evenementen die van onderuit groeien.”

11. Wat is het belang en de betekenis van het getal 11?

Jeroen: “Alles krijgt de stempel 11. Het seizoen start op 11 november, de stoeten vertrekken om 11 minuten na het uur, verenigingen vieren 11-jarige jubilea of het meervoud ervan”

Freddy: “Elf zou het zottengetal zijn: het is alleen door zichzelf deelbaar en het ligt tussen het perfecte getal 10 en het heilige 12. Het zou ook kunnen komen van alfen, vervelende kleine mannetjes uit oude folkloristische verhalen.”

Jeroen: “Elf, alaaf, carnaval... over de oorsprong hebben al veel proffen zich het hoofd gebroken, maar er is nog altijd geen sluitende verklaring. Laten we het maar zo houden. Alaaf!”