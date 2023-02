Kanarie Aboubakary Koita is klaar voor glansrol tegen Anderlecht: “Maar niet evident tegen sterke rechterflank van paars-wit”

Tegen Anderlecht rekenen de Kanaries zondag opnieuw op de flitsen van Aboubakary Koita. Door een strafschop uit te lokken was de dribbelvaardige vleugelspeler zaterdag tegen Kortrijk opnieuw beslissend, en dat in een spelsysteem dat niet zijn favoriete is. “Maar het levert ons veel punten op, dus ik kan niet klagen.”

“Anderlecht is één van de grootste clubs in België, natuurlijk zijn we gemotiveerd om daar te gaan winnen.” Abou Koita is klaar voor de verplaatsing naar het Astridpark, zoveel is zeker. Sinds de uitwedstrijd op Eupen van vorige maand heeft de Antwerpse Senegalees zijn basisplaats op links weer overgenomen van Eric Bocat. Met dank aan zijn flitsen die paniek zaaien bij de tegenstrever, zoals ook tegen Kortrijk weer gebeurde.

“Ik wil zondag graag opnieuw beslissend zijn, maar gemakkelijk zal dat niet worden”, aldus Koita. “Met Murillo en Dreyer moet ik het tegen een sterke paars-witte rechterflank opnemen. Als ploeg zijn we er echter klaar voor om in Anderlecht een resultaat te halen. De afgelopen week hebben we weer keihard getraind. Aan onze fysiek zal het dus zeker niet liggen.”

Koita bikkelt om de bal met Standard-speler Raskin (r), Konaté (l) kijkt toe. — © BELGA

Wachten op eerste doelpunt

Na 20 competitiewedstrijden staan er twee assists en nul doelpunten achter de naam van Koita. Niet meteen het aantal waarop hij gehoopt had. “Ik wil zeker mijn statistieken nog opkrikken”, klinkt het. “Op mijn positie is dat echter niet zo evident. Als vleugelverdediger moet ik in de eerste plaats aan verdedigen denken en de nul op het bord houden. In dit systeem sta ik ook ver van het doel van de tegenstrever. Ik moet mijn momenten dus slim uitkiezen als ik mee ten aanval wil trekken.”

Het is een publiek geheim dat Koita zich meer in zijn sas voelt in een systeem met twee buitenspelers. Daarin komt hij ook beter tot zijn recht. “Als linksbuiten zou ik meer bevrijd kunnen spelen, dat klopt”, aldus Koita. “Maar het huidige systeem heeft ons al veel punten opgeleverd dus ik kan er niet over klagen. De coach pakt het verstandig aan. Hij kijkt naar welk spelersmateriaal hij ter beschikking heeft en aan de hand daarvan kiest hij de opstelling.”

© BELGA

Volgend seizoen is Bernd Hollerbach geen coach meer van STVV en dan kiest zijn opvolger misschien wel voor een andere veldbezetting. Niet onbelangrijk voor Koita. “Want ik lig nog twee seizoenen onder contract bij STVV”, knikt hij. “Mijn focus ligt dus volledig op deze ploeg en hier zo goed mogelijk presteren. Tot nu toe lukt dat vrij aardig.”