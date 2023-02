Janice Cayman speelt met titelverdediger Lyon in kwartfinale Champions League tegen Chelsea

Red Flame Janice Cayman staat met titelhouder Lyon in de kwartfinales van de Champions League voetbal voor vrouwen tegenover het Engelse Chelsea. Dat is het resultaat van de loting vrijdag in het Zwitserse Nyon.

De Franse kampioen beëindigde groep C als tweede achter Arsenal en treft met Chelsea de laureaat van groep A en de verliezend CL-finalist van 2021.

Barcelona, in 2021 winnaar van het kampioenenbal en vorig seizoen verliezend finalist tegen Lyon, is in de kwartfinales gekoppeld aan Roma. Bayern München staat tegenover Arsenal en PSG neemt het op tegen Wolfsburg.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 21/22 maart, de terugwedstrijden een week later. De finale staat op 3 juni in het Philips Stadion in Eindhoven op het programma.