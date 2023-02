Wie zwaait de scepter over het carnaval in jouw gemeente? Ontdek het hier

In Borgloon is de Oekraïense Nadia jeugdprinses van dienst. — © Kevin Vanhees

Hasselt

Het waren drie moeilijke jaren door corona, maar dit jaar kan carnavalminnend Limburg weer volle bak aan het feest. De prinsen en prinsessen, vorsten en vorstinnen, hofdames en narren staan weer klaar voor een seizoen vol bals, feest en carnavalsstoeten. Wie zwaait er de scepter over het carnaval in jouw gemeente? Ontdek het via onderstaand kaartje.