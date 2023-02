‘Sport/Voetbalmagazine’ verdwijnt na 43 jaar uit de rekken

De Belgische tijdschriftenwereld verliest opnieuw een titel. Sport/Voetbalmagazine en zijn Franstalige tegenhanger Sport/Footmagazine worden opgedoekt. De bredere sportverhalen zullen opgaan in het aanbod van de actuabladen van Roularta, Knack en Le Vif, waar het sportaanbod uitgebreid zal worden. Ook online zal daar meer aandacht besteed worden aan voetbal, wielrennen, formule 1 en andere sporten.

Op papier zullen alleen nog eenmalige speciale edities verschijnen. Sportliefhebbers kunnen dus nog naar altijd de krantenwinkel voor de Competitiespecial, Voorjaarsklassiekers en Tour de France. Voor een maandblad heeft de West-Vlaamse mediagroep echter geen plaats meer. Uitgever Niels Famaey verwijst in het persbericht naar de ‘hyperconcurrentiële’ mediaomgeving ‘met vrij beschikbare en uitgebreide sportcontent op alle mogelijke kanalen’. Behalve op televisie en op papier wordt de sportliefhebber vandaag bediend met onlineberichtgeving, livestreams en podcasts.

De beslissing van Roularta heeft gevolgen voor het personeel. Twee sportjournalisten verhuizen naar Knack en Le Vif, maar drie vaste medewerkers verliezen hun baan. De contracten voor een aantal freelancers worden stopgezet. Voor hoofdredacteur Bart Aerts wordt intern naar een oplossing gezocht.

Sport Magazine verscheen voor het eerst in 1980. In 2001 fuseerde het blad met Voetbal Magazine. Dat het blad in zwaar weer zat, werd een jaar geleden duidelijk, toen de formule werd aangepast van week- naar maandblad. Roularta schrapte toen zes banen.