Zo zag het Parkhotel er echt uit

Het was een impressionant pand dat de familie Struys in de jaren 30 neerpootte langs de huidige Genkersteenweg. Als goede commerçant zag uitbater Louis wel graten in een café met hotel, want op dat moment werd het Albertkanaal aangelegd: de ingenieurs en werknemers hadden tijdens de werken een deftige slaapplek nodig. En ook de ligging naast de tramlijn Hasselt-Genk zorgde voor frequent cliënteel. Het toenmalige Vyvershof werd gebouwd in typische interbellumstijl, met vloeiende lijnen en het uitzicht van een pakboot. “Romantisch kubisme met invloed van de bootstijl”, heet het officieel. In het huidige Parkhotel is zo goed als alleen de boeg van die boot bewaard gebleven.