DERDE AFDELING. Genk-Antwerp beïnvloedt aanvangsuur derby Termien-Wellen

Door de topper in de Jupiler Pro League tussen KRC Genk en Antwerp (13.30u) wordt de geel-blauwe derby tussen Termien en Wellen zondag afgetrapt om 17uur. Onderaan het klassement staat KVK Beringen in Diest voor een belangrijk duel in de strijd tegen de degradatie. Schoonbeek-Beverst (tegen ASV Geel) en Pelt (tegen Wijgmaal) spelen voor eigen publiek. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gesi/gsb/jmu)