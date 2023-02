Weer Belgisch record! Noah Vandenbranden achtste op EK in individuele achtervolging: “Volgend jaar strijden voor medaille”

Noah Vandenbranden (20) werd op het EK baanwielrennen achtste in de individuele achtervolging. Hij brak zijn eigen Belgisch record met meer dan een seconde: 4’12”112. De neoprof van Flanders-Baloise werd donderdag met de ploegenachtervolging vijfde, ook met een record. Brem Deman (20) werd 16de in 4’18’’242

“Toen ik aan het opwarmen was op de rollen had ik geen al te goed gevoel, maar in de race ging het steeds beter”, vertelde Vandenbranden achteraf. “Alleen in de laatste twee ronden kreeg ik het moeilijk. Dit is een knappe tijd, maar het is uiteraard de bedoeling dat ik steeds sneller ga.”

De renner uit Meise is pas twintig. “Ik ga nog heel veel progressie maken. Ik wil deze zomer al onder de 4’10” duiken en volgend jaar op het EK strijden voor een medaille. De kloof met de top wordt steeds kleiner. Als je Daniel Bingham en Jonathan Milan (die vanavond de finale rijden, red.): die zijn fenomenaal. Ik doe alvast heel hard mijn best.”

Vandenbranden tekende een profcontract bij Flanders-Baloise. “Ik zal debuteren in de GP Criquielion en rijd ook Bredene-Koksijde Classic. Ik wil mij laten zien maar moet vooral veel leren. Ik ga eerst naar de Nations Cup in Jakarta, met de achtervolgingsploeg. We willen ons echt kwalificeren voor de Olympische Spelen. Is het nu niet, dan maar in Los Angeles 2028. Daarom ligt de focus toch vooral op de piste.”