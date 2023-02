Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: clash der Belgen, Ten Hag uit op wraak en stunt van Dessers?

Voor we de Champions League weer induiken, staan er dit weekend nog enkele interessante wedstrijden op het menu. Ideaal om de eerste voetbalhonger al te stillen. Wij zetten vijf snedige buitenlandse matches to watch op een rijtje.

1. Philippe Clement kijkt gekwetst PSG in de ogen

De grootste topper in de Ligue 1 wordt dit weekend beslecht door AS Monaco van Philippe Clement en het sterrenteam van PSG. Met de blessures van Mbappé (hamstring) en Messi (spierblessure) lijkt het erop dat PSG met de handrem op zal spelen. Voor AS Monaco en Philippe Clement is zaterdag de uitgelezen kans om de tienpuntenkloof met PSG te dichten en aan te klampen bij de top 3. Ondertussen hoopt PSG-coach Christophe Galtier dat de blessuregolven in Parijs overwaaien in aanloop naar de CL-clash tegen Bayern München.

AS Monaco - PSG, zaterdag om 17.00 uur

© ISOPIX

2. Belgen-loos Real Madrid op WK voor clubs

Zaterdagavond maken Real Madrid en Al Hilal uit Saoedi-Arabië onderling uit wie zich tot wereldkampioen voor clubs 2023 mag kronen. De Koninklijke kan dit weekend beslag leggen op een vijfde eindzege, maar zal zich moeten redden zonder keeper Thibaut Courtois. Er werd lang gehoopt en gedacht dat Courtois de Madrileense selectie in Marokko zou vervoegen voor de WK-finale, maar de Belgische muur haakte definitief af door een dijblessure. Courtois vergezelt zo vaste bankzitter Eden Hazard op het blessurebankje in Madrid. Ook Karim Benzema en Éder Militão bezorgen coach Marco Ancelotti kopzorgen.

Verrast Al Hilal met een stunt tegen een verzwakt Real of kronen de Madrilenen zich opnieuw tot koningen van het voetbal?

Real Madrid - Al Hilal, zaterdag om 20.00 uur

© AFP

3. Clash der Belgen in Ligue 1

Op zondagmiddag staat er een clash der Belgen op het menu. Toulouse-aanvoerder Brecht Dejaegere ontvangt Jérémy Doku en Arthur Theate in het Stadium Municipal. Stade Rennes kan belangrijke punten sprokkelen in Toulouse om de aansluiting te vinden bij AS Monaco, terwijl Toulouse als middenmoter in Ligue 1 niet veel te verliezen of te winnen heeft. Na veel blessureleed is Jéméry Doku naast doelpunten vooral op zoek naar basisplaatsen. Krijgt hij zondag opnieuw een kans en wie zal om vier uur een dessertje voorgeschoteld krijgen?

Toulouse – Stade Rennes, zondag om 13.00 uur

© AFP

4. Manchester United op wraak berust

Zondagmiddag gaat ploeg in vorm Manchester United de confrontatie aan met ploeg zonder trainer, Leeds. Begin deze week liet Leeds coach Jesse Marsch (49) na nog geen jaar gaan, maar Manchester United kent geen genade. Manchester United-coach ten Hag berust op wraak nadat ze eerder deze week twee punten op eigen veld lieten liggen tegen Leeds. United wil met de drie punten weer hijgen in de nek van stadsrivaal City. Duwt United na de tweede ontmoeting van de week Leeds de degradatiezone in of staat Leeds weer op?

Leeds – Manchester United, zondag om 15.00 uur

© AFP

5. Dessers hoopt op punt bij Italiaanse leider

Om het weekend af te sluiten: De rode lantaarn in de Serie A lijkt geen schijn van kans te hebben om een punt te rapen op het veld van Napoli. De ex-club van Dries Mertens scheert hoge toppen in de Italiaanse en Europese competitie. Bij winst kan Napoli stilaan de titel ruiken of steekt Cremonese daar verrassend een stokje voor? Het team van Dessers putte namelijk moed uit de zege tegen AS Roma in de Coppa Italia. Haalt Dessers opnieuw uit in de blessuretijd en doorbreekt hij zo de hegemonie van Napoli?

Napoli – Cremonese, zondag om 20.45 uur