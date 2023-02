Drietal riskeert jaar cel voor dealen cannabis: “Appartement was precies jeugdhuis”

Het appartement van de dertiger was volgens de verklaringen van de twee twintigers the place to be om ‘te chillen’, PlayStation te spelen en te roken. Volgens hen werd de plaats gezien als een soort jeugdhuis, waar dagelijks wel vijftien jongeren over de vloer kwamen. “Allez, een gezellige boel”, klonk het droog bij de Tongerse rechter.

Uiteindelijk alarmeerden de buren op 29 januari 2020 de politie voor overlast en het dealen van drugs vanuit de flat. Tijdens de observatie die volgde, zagen agenten enkele afnemers binnen en buiten lopen. “Ze werden gecontroleerd en gaven toe dat ze cannabis hadden gekocht bij een van de twintigers. Een andere afnemers zei dan weer dat hij zijn drugs had gekocht bij de 38-jarige man”, aldus de Tongerse procureur. Tijdens de huiszoeking vonden de inspecteurs een weegschaal en gripzakjes, materialen die wijzen op de handel van cannabis. Een tweede twintiger zou de drugs verpakken.

Een jaar cel

De drie verdachten wijzen naar elkaar en ontkennen hun betrokkenheid. “Ik was altijd aan het werken. De deur van mijn appartement stond altijd open en er kwam dagelijks heel wat volk over de vloer, ook wanneer ik niet thuis was. Het kan echt iedereen geweest zijn”, zo vertelde de dertiger.

Ook de twintiger die de cannabis zou verpakken, stelt van niets te weten. De andere 25-jarige verdachte ontkent dat hij drugs verkocht heeft, maar gaf wel toe dat hij soms druggebruikers naar het appartement stuurde omdat ze daar cannabis konden aankopen. “Ik deed dat in ruil voor een jointje”, klonk het.

Volgens de procureur is het echter duidelijk dat de drie allemaal handelde in cannabis. Zij vraagt voor elke verdachte een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. Hun advocaten vragen de vrijspraak door gebrek aan bewijs of ondergeschikt een werkstraf.

Vonnis op 10 maart.