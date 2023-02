Voka stelt voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen in Mieënbroekstraat

Werkgeversorganisatie Voka stelt voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen in de Mieënbroekstraat in Genk-Zuid in plaats van die af te sluiten zoals de stad Genk van plan is.

Heel wat ondernemers in Genk-Zuid zijn niet blij met de knip in de Mieënbroekstraat. Een delegatie had vrijdagochtend hierover een onderhoud met burgemeester Wim Dries. “Het was een constructief gesprek”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “We pleiten voor een duurzame en verkeersveilige aanpak van de situatie. In dat kader zijn de plannen die voorliggen niet de juiste oplossing. Het lost het parkeren van vrachtvervoer niet op. Er is enkel een verschuiving van verkeersdrukte naar de Swinnenwijerweg en naar het kruispunt met Zuiderring. De stad wil dat kruispunt herinrichten. Maar dat gaat de drukte niet oplossen. Ook de dode hoek blijft een issue, vrachtwagens zien onvoldoende fietsers en auto’s. Ons voorstel is om niet te knippen maar om snelheidsremmende maatregelen te nemen. En om in samenwerking met de lokale bedrijven het vrachtwagenparkeren aan te pakken. Binnen 2 jaar verschuift de verkeersdrukte omdat containertransporten verplaatst worden naar Port of Limburg en door de aanleg van een verbindingsweg met de Mondeolaan. Dinsdag hebben we voor de gemeenteraad nog voorafgaand gesprek met burgemeester Wim Dries. We geloven dat we dit samen met de stad kunnen aanpakken.”

De Verenigde Industriëlen van Genk (VIG) van het VKW sluiten zich aan bij het standpunt van Voka. De organisatie wijst erop dat de bedrijven vorig jaar in deze zaak de stad heeft geadviseerd, maar dat die adviezen genegeerd zijn. De werkgeversorganisatie vreest dat op de Zuiderring het risico op zware ongevallen door de ingreep toeneemt.

(cn)