Wie scoorde de mooiste goal? Puskas Award gaat dit jaar naar Richarlison, Payet of mindervalide Oleksy

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdag de drie genomineerden voor de Puskas Award, de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar, bekendgemaakt. Supporters van over de hele wereld konden stemmen op hun favoriete goal.

De Braziliaan Richarlison, de Fransman Dimitri Payet en de Pool Marcin Oleksy blijven over en maken nog kans op de overwinning. Vooral die laatste kandidaat is een bijzondere. Oleksy maakte een fantastisch doelpunt in een wedstrijd voor mindervaliden. Met een omhaal scoorde hij voor zijn team Warta Poznan.

Payet trof voor Olympique Marseille met een geweldige kanonskogel raak in het Conference League-duel tegen PAOK Saloniki. En Richarlison scoorde in de groepsfase van het WK in Qatar met een heerlijke retro voor Brazilië tegen Servië. De goal van Richarlison werd verkozen tot mooiste goal op het WK.

Bekijk hieronder de drie genomineerde doelpunten:

Later vrijdag maakt de FIFA ook bekend wie in aanmerking komt voor de Trofee van Speler van het Jaar. De jury bestaat uit de trainers en aanvoerders van de nationale teams, een groep journalisten en de supporters die hun stem konden uitbrengen op FIFA.com. Thibaut Courtois werd genomineerd bij de doelmannen.

Op 27 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de ‘The Best FIFA Football Awards’-ceremonie in Parijs. Dan kennen we ook de opvolger van Erik Lamela, als winnaar van de Puskas Award.