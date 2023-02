Reddingsoperatie in Frankrijk voor walvis die vastzit in rivier

In een riviermonding in Bretagne is vrijdag een reddingsoperatie aan de gang om een walvis die er vastzit weer naar de zee te leiden. Het gaat om een bultrugwalvis van zo’n tien meter lang.

Het zeezoogdier is tussen 7 en 10 meter lang en werd donderdagochtend opgemerkt in de Rance, stroomopwaarts van een getijdencentrale die de rivier van de zee scheidt. Dat zegt Thierry Buanic, voorzitter van natuurorganisatie Al Lark die het dier wil bevrijden.

De walvis kwam de Rance binnen via de opening van een klep van de getijdencentrale nabij de kustplaats Saint-Malo en heeft sindsdien moeite om zijn weg naar zee te vinden, ondanks verschillende heropeningen van de dam op donderdag. Er is echter geen bijzondere ongerustheid over de gezondheid van het dier.

“Hij is gezond, helemaal niet uitgeput. Het belangrijkste probleem is dat er een hoogteverschil is tussen de Rance en de zee. Sinds vanmorgen zijn alle kleppen van de getijdencentrale opengezet zodat er genoeg water is om het dier weer naar de zee te begeleiden”, besluit Buanic.