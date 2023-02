Lommel start dit weekend aan play-downs in Top Divisie 1, Limburg United B start op kop aan play-downs

Lommel start dit weekend aan de tweede ronde in Top Divisie 1 met een thuiswedstrijd tegen Waregem. In de play-downs heeft Limburg United B, dat volgende week begint, een verrassend gunstige startpositie. Er zakt maar één ploeg en Lommel heeft een ruime voorsprong op Charleroi. De landelijke ploegen starten pas over twee weken. In de play-offs van 2de landelijke deelt Hades de leiding met Scherpenheuvel en doet dus nog mee voor de titel. Limburg C, Beringen B en Bree staan voorlopig op een degradatieplaats.