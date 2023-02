Bernd Hollerbach wil na stunt op Club Brugge ook winnen in Anderlecht: “Ik hoef mijn spelers niet te motiveren voor deze wedstrijd”

“Ik ben fit, laat Anderlecht maar komen.” Het was een opgewekte Bernd Hollerbach die vrijdagmiddag vooruitblikte op het duel van zondag tegen paars-wit. De Duitse STVV-coach is helemaal hersteld van zijn ziekte en dat geldt ook voor de rest van zijn spelersgroep.

STVV won tot voor enkele weken nog nooit op het veld van Club Brugge, daar bracht Bernd Hollerbach in het bekerduel verandering in. Ook in Anderlecht konden de Kanaries nog maar weinig zegevieren in de competitie. Zeven keer om precies te zijn, waarvan de laatste keer in 2017. “Tijd dus om daar een nieuwe overwinning te pakken”, lachte Hollerbach. “We zijn er alvast klaar voor. De mentaliteit in onze groep is nog altijd geweldig.”

“Anderlecht blijft een grote naam in het voetbal”, voegde de STVV-coach er in één adem aan toe. “Het is zoals Dortmund of Bayern München in Duitsland, voor zulke wedstrijden leef je als coach en als voetballer. Ik heb mijn spelers heus niet moeten motiveren voor de match van zondag. Dat Anderlecht niet het grote Anderlecht is van weleer? Zou kunnen. Ik weet niet goed wat er scheelt bij hen. Het interesseert me ook niet. Ik focus me liever op mijn eigen ploeg.”

© Dick Demey

Snel (nerveus)

Hollerbach heeft zijn huiswerk voor de trip naar het Lotto Park alvast gemaakt. “Ik zag hun wedstrijd tegen Oostende. Anderlecht heeft veel snelheid in de ploeg. We mogen ze niet de ruimte geven om die snelheid te benutten. Nu, ze zijn snel, maar ik merk ook dat ze snel nerveus zijn. En ik weet ook dat ze niet graag tegen ons spelen. Dat wil geen enkele ploeg tegenwoordig. We spelen nu anderhalf jaar in hetzelfde systeem en ik heb het gevoel dat iedereen mee is in dat verhaal.”

De Kanaries kunnen op volle sterkte aantreden tegen de Brusselaars, met uitzondering van de geblesseerde Toni Leistner. Eric Bocat moest tegen Kortrijk nog verstek geven door ziekte maar trainde de hele week mee. Taichi Hara was een dagje ziek en Fabinho zelfs een paar dagen, beiden zijn echter weer op post. “We hopen Toni volgende week opnieuw te mogen verwelkomen”, sprak Hollerbach. “Het plan was om hem deze week al te laten aanpikken, maar hij ondervond nog hinder. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere.”