Kim Meylemans blijft verbazen: nu brons in Wereldbeker in Innsbruck

Innsbruck was - na haar horrorcrash in Whistler in november, waar ze twee gebroken enkels en een hersenschudding aan overhield - nog maar de twee Wereldbekerwedstrijd van het seizoen voor Meylemans. De Neeroeterse begon meteen sterk met een vijfde tijd in de eerste run (53.37). Hoewel The Little Belgian nog altijd niet voluit kan gaan in de start, ging ze in de tweede run nog een tikkeltje sneller naar beneden: 53.31. Daarmee schoof Kim op naar plek drie. Een evenaring van haar beste resultaat ooit in de Wereldbeker. In 2021/22 pakte ze ook al eens brons, eveneens in Innsbruck.

Meylemans eindigde op 33 honderdsten van een seconde van Kimberley Bos, die goud veroverde. De Nederlandse sleede - na een zwakke eerste run (elfde) - het baanrecord aan flarden in de tweede run. De Amerikaanse Hallie Clarke pakte zilver.

Volgende week vrijdag staat de laatste Wereldbekermanche van het seizoen op het programma in Sigulda, Letland. Een baan waar Meylemans goede herinneringen aan heeft. Eerder dit seizoen pakte Kim er zilver en goud in de Europa Cup.