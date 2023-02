Actrice Salma Hayek trouwde onder lichte dwang van familie: “Ze sleurden me mee naar het stadhuis”

’s Ochtends onwetend opgestaan en ’s avonds getrouwd, zo verliep de trouwdag van Salma Hayek (56). Ze vertelde in een interview met Glamour hoe haar familie haar “gewoon meenam naar het stadhuis” voor haar huwelijk met de Franse zakenman François-Henri Pinault (60), met wie ze nog steeds getrouwd is.

De Mexicaans-Amerikaanse Hollywoodster Salma Hayek heeft uit de biecht geklapt over haar huwelijk met François-Henri Pinault op 14 februari 2009. “Ik wist niet eens dat ik die dag ging trouwen”, deelde de actrice met Glamour. “Ze namen me gewoon mee naar het stadhuis. Mijn ouders en mijn broer, ze spanden samen tegen me.”

Hayek was al sinds 2006 samen met Pinault, maar wou niet trouwen omdat ze een “fobie” had voor het huwelijk. “Ik geloofde eigenlijk niet in het huwelijk. Ik wilde ook niet met hem trouwen. Hij heeft lang geprobeerd en ik zei wel ja, maar kwam dan niet opdagen.” Maar toen haar familie haar naar eigen zeggen “meesleurde”, trouwden ze toch. “En daarna zei ik: Oh, het is wel oké. Ik voel me niet anders. En iets later: Dit is wel leuk.”

Het koppel trouwde later, op 25 april, opnieuw in een uitgebreidere ceremonie in Venetië. Ze vieren hun jubileum op beide dagen, vertelde Hayek nog in het interview. Hayek en Pinault vormen tot op de dag van vandaag een koppel en hebben samen één dochter, Valentine.