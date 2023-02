De brand legde een van de stallen van manage Kempenhoeve in Olmen in de as. — © Tommy Maes

Olmen

De zware brand die in februari 2022 een stal in manege Kempenhoeve in Olmen (Balen) in de as legde en waarbij vier paarden het leven lieten, werd aangestoken door J.D. (40) uit Ham, de zoon van de zaakvoerders. De man riskeert een gevangenisstraf van veertig maanden. “Hij wilde aandacht van zijn ouders”, zei openbare aanklager Ellen De Ketelaere vrijdag op de rechtbank in Turnhout.