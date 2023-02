Auto rijdt in Oost-Jeruzalem moedwillig op menigte in: verscheidene gewonden, bestuurder gedood

In Oost-Jeruzalem is een auto op een bushalte ingereden. Daarbij zijn volgens de hulpdiensten verscheidene gewonden gevallen. De Israëlische politie zei dat het om een terreuraanslag ging.

Het incident deed zich voor in , een joodse nederzetting in Oost-Jeruzalem. Een auto reed er in op een bushalte en daarbij raakten zes mensen gewond. Twee van hen zijn kinderen van 5 en 6 jaar, klinkt het in Israëlische media. De bestuurder van de wagen werd gedood door de politie.

Volgens diezelfde politie gaat het om een terreuraanslag.