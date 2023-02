Voormalige Russische gouverneur krijgt 22 jaar cel voor huurmoorden

Een gerecht in Moskou heeft Sergej Foergal, de voormalige gouverneur van de regio Chabarovsk in het uiterste oosten van Rusland, vrijdag veroordeeld tot 22 jaar gevangenis. Hij stond terecht wegens zijn betrokkenheid bij de huurmoorden op twee met hem concurrerende ondernemers, zo berichtte het Russische persbureau Interfax. Zijn afzetting in 2020 door het Kremlin leidde tot maandenlange demonstraties. Veel betogers beschouwen het proces tegen Foergal als politiek gemotiveerd.

Het openbaar ministerie had 23 jaar cel geëist tegen Foergal. Hij zal zijn straf moeten uitzitten in een strafkamp voor zware misdadigers. Foergal werd ervan verdacht begin jaren 2000 de moord op de twee zakenmannen te hebben georganiseerd. Hijzelf ontkent alle beschuldigingen. Drie mannen die met hem terechtstonden, werden veroordeeld tot respectievelijk 9,5, zeventien en 21 jaar gevangenisstraf.

Foergal had als lid van de nationalistische partij LDPR rond de intussen overleden rechts-populist Vladimir Zjirinovski in 2018 verrassend de gouverneursverkiezingen in Chabarovsk gewonnen, ten nadele van een vertegenwoordiger van de Kremlinpartij Verenigd Rusland. Het resultaat werd beschouwd als een teken van protest tegen de door president Vladimir Poetin besloten verhoging van de pensioenleeftijd. Daardoor werd Foergal een doorn in het oog van het Kremlin. Twee jaar later werd hij opgepakt als gouverneur en naar Moskou overgebracht. Iets wat de inwoners van Chabarovsk niet konden smaken.