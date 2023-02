Treinpassagier wordt wakker van gekriebel in nek, maar springt geschokt recht als hij ziet wat het is

Een treinpassagier uit New York viel tijdens een ritje op het openbaar vervoer in slaap. Dat gebeurt weleens, maar je kan daardoor je halte missen. Of erger nog: ongewenst gedierte aantrekken. Een rat had een lekker warm plekje opgemerkt in de kap van de passagier en het dier kroop via het been van de man naar boven. En toen de passagier het gekriebel van de rat eindelijk opmerkte, was het plezier van het ongedierte ook meteen voorbij.