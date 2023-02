Waar reserveer jij het liefst? Bij dit Limburgs Jong Keukengeweld eet je een topmenu voor een prijsje

De hele maand maart organiseren Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen de actie Jong Keukengeweld. Jongeren van achttien tot en met dertig jaar kunnen in 54 Vlaamse en Brusselse gastronomische restaurants aanschuiven voor een driegangenmenu met aangepaste dranken, voor 59 euro all-in. In Limburg nemen tien jonge topchefs deel, we stellen ze graag voor. Reserveren kan vanaf maandag.

1. NYDE in Borgloon

De naam is Deens (nyde betekent genieten), maar de kaart van Celine Bleys is zowel lokaal als internationaal. Waar het ook maar enigszins kan, gebruikt ze producten van bij ons. Ze liep stage in sterrenzaken als L’Air du Temps, Couvert Couvert en De Pastorale. Dat merk je op het bord: finesse zonder het basisproduct uit het oog te verliezen. Ze serveert ook een volledig vegetarisch menu.

Tongersesteenweg 30 in Borgloon. Info: www.nyde.be

2. Alter in Tongeren

Jo Grootaers is de enige sterrenchef van het tienkoppige Limburgse gezelschap. Zijn keuken is de laatste jaren zodanig geëvolueerd, dat hij wordt getipt voor een tweede ster. Zijn gerechten zijn uiterst verfijnd, zoals zijn zeebaars met noordzeekrab, shiso en bietjes: hemels. Voor wie het iets herkenbaarder wil, kan bijvoorbeeld ook een à la minute bereide dame blanche bestellen. Wat je ook geserveerd krijgt, de exquise bordpresentatie is altijd een leuk surplus.

Bilzersteenweg 366 in Tongeren. Info: www.restaurant-alter.be

3. Food Emotions in Hamont

Vorig jaar sloot Marc Bonneu na 27 jaar het bekende hotel-restaurant Koeckhofs in Hamont. Daardoor kon hij zich nog meer concentreren op zijn tweede zaak, Food Emotions. Voor de culinaire invulling gaf hij de fakkel door aan zijn rechterhand, de jonge Ruben Aendekerk. Wat je mag verwachten? Een gedurfde keuken met ingrediënten als pani puri en furikake, maar don’t fear: hij gebruikt ook coquilles, zeebaars, melklam en andere herkenbare producten.

Bosstraat 160 in Hamont-Achel. Info: www.foodemotions.be

4. Stad 10 in Hamont

Bert Brouwers kreeg bij zijn eerste vermelding in de culinaire gids Gault&Millau meteen 14/20. Helemaal terecht, want zijn keuken is veel minder vanzelfsprekend dan de naam van zijn restaurant. Zijn verfijnde gerechten hebben een Franse basis, maar hij voegt daar subtiele invloeden uit de hele wereld aan toe. Chorizo, dashi, dulce de leche … Verschillende continenten tijdens één lunch of diner.

Stad 10 in Hamont. Info: www.stad10.be

5. De Kwizien in Hasselt

De Kwizien in hartje Hasselt is al jaren een begrip in Hasselt, maar gastvrouw Marielle Clercx weet nog altijd een eigentijdse keuken te brengen door samen te werken met jonge, beloftevolle chefs. Na het veel te vroege heengaan van de minzame Csaba Ignacz gaf zij het vertrouwen aan Ann-Sofie Breysem, die inmiddels haar eigen zaak Ansoler heeft. Vandaag staat de jonge Arne Beirinckx achter het fornuis. Zijn keuken mag op zijn minst creatief genoemd worden. Skrei en noordzeevelouté met gele biet in zoutkorst, lavas en yuzu, je moet het maar bedenken.

Jeneverplein in Hasselt. Info: www.dekwizien.be

6. Leeuw in Hasselt

Iets meer dan twee jaar geleden ruilde Laurens Snykers Wellen in voor Hasselt, waar hij restaurant Leeuw (het sterrenbeeld van de chef) opende. Zijn filosofie bleef dezelfde: duurdere producten als zwezerik, kaviaar en tarbot in combinatie met lokale ingrediënten als bloem- en spitskool, knolselder en Kempisch kalfsvlees. Het stijlvolle kader van een strak gerenoveerd herenhuis krijg je er gratis bovenop.

Kapelstraat 51 in Hasselt. Info: www.leeuw.restaurant

7. Taratata in Hasselt

In 2020 namen Tom Bollen en zijn vriendin Nele restaurant Taratata aan de Hasseltse Kanaalkom over van Christophe Smets en zijn vrouw Dominique, die naar Spanje vertrokken. Tom noemt zijn keuken eigenzinnig en dat klopt. Wat te denken van verse pasta met schorseneer en truffel? Of van kreeft met mango en pinda? Omdat het niet altijd wijn hoeft te zijn, heeft hij ook een arrangement met – het moet gezegd – verrassende bieren.

Kempische Kaai 7 in Hasselt. Info: www.taratata.be

8. Klost’r in Vlijtingen (Riemst)

Eind vorig jaar ging in Klost’r – in 2021 door de culinaire gids Gault&Millau uitgeroepen tot Ontdekking van het Jaar – een volledig nieuw team aan de slag. Menno Schellingen werd de nieuwe chef, Stijn Van Den Langenbergh de maître en Sofie Bonneu de sommelier. Menno verraste meteen met een andere stijl dan zijn voorganger. Zijn sabayon met Riemster Dröpke is een leuke variant van een klassieker en zijn makreel met daikon en Boeddha’s vingers wordt wellicht een blijver. By the way, leuk interieur in een vroegere vierkantshoeve.

Kloosterstraat 10 in Riemst. Info: www.restaurantklostr.be

9. Marsnil in Heers

Marsnil is het eerste restaurant in Vlaanderen met een wijngaard, die wordt gerund door Adriaan Cornelis. Zijn broer Frederik staat achter de kookplaat en brengt een keuken met een meer dan stevige knipoog naar Haspengouw. Rundvlees uit Zepperen en spelt uit Stevoort, bijvoorbeeld. Uiteraard kunnen bij de gerechten wijnen uit de eigen wijngaard – je ziet die vanuit het warme interieur – niet ontbreken.

Batsheersstraat 35 in Heers. Info: www.domeinmarsnil.be

10. Gusto in Genk

Gusto is het restaurant van hotel Carbon in Genk. In een eigentijds interieur serveert chef Bo Frei gerechten die getuigen van productkennis. Hij gebruikt zowel zeer vertrouwde producten (bloemkool, skrei, entrecote, prei …) als ingrediënten uit verre oorden (eryngii, atjar tjampoer, sambai …). En het moet gezegd, in zo’n hotelomgeving krijg je een instant grootstedelijk gevoel.

Europalaan 38 in Genk. Info: www.restaurantgusto.be

Reserveren kan vanaf maandag 13 februari om 8 uur. Vanaf je 31ste verjaardag betaal je in de restaurants een kleine toeslag tijdens de actie. Info en reserveren: www.jongkeukengeweld.be