Studenten bereiden 6de editie van B-Sportunity op Circuit Zolder voor

Het jaarlijkse evenement B-Sportunity, een mix van een talkshow met als rode draad sport in combinatie met een netwerkevent, staat weer voor de deur. 10 gemotiveerde studenten van SyntraPXL Hasselt zijn druk in de weer om van deze 6de editie een succes te maken. Circuit-Zolder zal ook dit jaar op 11 mei 2023 de locatie zijn waar een aantal interessante mensen uit de sportwereld zullen neerstrijken en hun mening zullen geven over actuele sportonderwerpen.

B-Sportunity is een talkshow waarin diverse actuele sportonderwerpen onder de loep zullen worden genomen. Marc Wauters en Carl Berteele zullen als centrale gasten drie vooraf bepaalde onderwerpen bespreken, zijnde ‘sporters na hun carrière’, ‘agressie in de sport’ en ‘E-Sports’. Naast deze 2 centrale gasten wordt het panel aangevuld met onder andere Heleen Jaques, Lawrence Visser en Andy Jaenen. Eric Dupain is de man die alles in goede banen zal leiden als moderator. Andere namen zullen later bekendgemaakt worden.‘Sport & Eventmanager’ is de richting van PXL-Syntra waarin deze studenten de kneepjes van het vak proberen te leren om dit event tot een succes te maken. Samen bundelen ze de krachten met Circuit-Zolder om een prachtig decor aan te bieden aan hun bezoekers. Om de avond goed te starten kan er ook gekozen worden om te genieten van een hapje en een drankje vooraf of voor de geïnteresseerde om een rondleiding te volgen in het Circuit.Na de talkshow zal er ook voldoende tijd zijn om te netwerken