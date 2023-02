Diepenbeek, hier woensdag in actie tegen leider Hoepertingen, speelt in 2A een derde topper op rij tegen Lanaken. — © Sven Dillen

In 2A geeft Herderen-Millen dan toch geen forfait en speelt Diepenbeek een derde topper op rij, in 2B schenkt Turkse Rangers de opbrengst van haar topper tegen Gruitrode aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)