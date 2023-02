Tongeren en Borgloon gaan samen: duo moet nu ook fusie tussen woonzorgcentra regelen

De OCMW’s van Tongeren en Borgloon baten elk een eigen woonzorgcentrum uit, wzc De Motten in Tongeren en wzc Bloesemhof in Borgloon. Samen gaat het over 225 kamers. De lokale besturen van beide steden kiezen er uitdrukkelijk voor om ook na de fusie het openbaar aanbod te vrijwaren en zelf residentiële ouderenzorg te blijven aanbieden. Beide besturen werken al samen rond residentiële ouderenzorg. Maaltijden voor de bewoners van wzc Bloesemhof worden nu al bereid in de keuken van wzc De Motten. Er wordt ook een gemeenschappelijk platform voor de zorgdossiers uitgerold. Nu gaan Tongeren en Borgloon samen op zoek naar een nieuw directieteam. Bedoeling is dat beide directeurs complementair aan mekaar zijn. In eerste instantie zullen zij elk de dagelijkse leiding uitoefenen over een van beide woonzorgcentra. Nadien zullen zij als team leiding geven aan de nieuwe gefuseerde instelling waarbij de directeur van het wzc De Motten zal optreden als algemeen/coördinerend leidinggevende voor zowel het woonzorgcentrum De Motten als voor het woonzorgcentrum Bloesemhof en de serviceflats in Borgloon. Hij/zij is de leidende en sturende kracht in het voorbereiden van een samengaan van beide woonzorgcentra in 2025. De directeur van Borgloon steunt hem/haar hierin. Hoewel de woonzorgcentra tot 1 januari 2025 blijven functioneren als aparte entiteiten zullen beide directies de opdracht krijgen om nu reeds voorstellen uit te werken om synergiën te zoeken, afstemming voor te bereiden en efficiëntiewinsten te zoeken op organisatorisch vlak, op het vlak van kwaliteitsbeleid, op personeelsbeleid en financieel beleid.

(diro)

Meer info: www.tongeren.be/vacatures en www.borgloon.be/werken-en-ondernemen/vacatures. Je kandidatuur stellen kan tot uiterlijk 6 maart.