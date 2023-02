Skivakantie gepland? Dankzij deze tips geef je geen fortuin uit aan skikleding

Skivakanties zijn leuk, maar kunnen al snel een rib uit je lijf kosten. Het vervoer ernaartoe, het verblijf ter plaatse en de skipas zijn uitgaven waar je van tevoren rekening mee houdt, maar dan ben je er nog niet. Want ook je skibroek, -schoenen of -helm nemen een flinke hap uit je budget. Al helemaal als je kinderen hebt die elk jaar hun outfit ontgroeien. Met deze tips kun je besparen op je winterse outfit.

Natuurlijk kun je al die spullen elk jaar opnieuw kopen, maar erg duurzaam is dat niet. Bovendien is het interessanter om je geld ergens anders aan te besteden. Er zijn echt wel alternatieven. Voor skilatten, -schoenen en -stokken kan je zowat overal terecht, maar ook voor kleding hoef je niet alles (nieuw) te kopen. Wij zetten enkele alternatieven op een rijtje om jouw volgende skivakantie wat budgetvriendelijker te maken.

Lenen van vrienden en familie

Heb je niet alles in huis wat je nodig hebt voor je nakende skivakantie? Hoor dan eerst altijd eens rond bij vrienden en familie. Wellicht hebben zij enkele items die je mag lenen. Omdat skikleding bij de meeste mensen slechts enkele dagen of weken per jaar gebruikt wordt, is het haast zonde om je outfit niet te delen. Misschien kan je een item zelfs samen met enkele anderen aankopen, zodat je de kosten kan delen.

LEES OOK:

Vintage funk via de tweedehandswinkel

Alvorens je nieuwe skikleding koopt, loont het om eens een rondje te doen bij je lokale tweedehandswinkel. Zowel kringloopwinkels als vintage boetiekjes verkopen regelmatig een uitgebreid aanbod skikleding, zowel recente stukken als skipakken die regelrecht uit de jaren tachtig komen. Ideaal als je er origineel uit wilt zien op de pistes – wedden dat je vrienden je voortaan niet meer kwijtspelen?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kleding huren via Decathlon

Decathlon is natuurlijk al gekend voor zijn betaalbare sportkleding, maar het kan nog beter en vooral nog duurzamer. Zowel voor volwassenen als voor kinderen verhuren ze zowat alles wat je nodig hebt voor een ontspannen skivakantie. Voor een paar wanten betaal je 1 euro per dag, voor een skijas 3 euro. Ideaal ook als je slechts een weekendje gaat skiën en niet meteen een heel weekbudget op tafel wil leggen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Huur van een buur

Tegenwoordig bestaan er heel wat deel- en verhuurplatformen waar je als particulier ongebruikte of weinig gebruikte spullen tegen een schappelijke prijs kan verhuren aan buren. Extra zakcentje voor de verhuurder en een duurzame, ecologische optie voor de huurder. Op Peerby vind je bijvoorbeeld een hele rist aan skimateriaal.

Kinderkleding huren bij A.S.Adventure

Omdat het toch vooral de kleding van je kroost is die je elk jaar opnieuw moet aanschaffen, biedt A.S.Adventure voortaan de mogelijkheid om kinderskikleding via hen te huren. Je kan voor afzonderlijke items of een volledig pack gaan, afhankelijk van wat je wel of niet in huis hebt. Je huurt de kleding in verschillende A.S.Adventure-winkels en prijzen schommelen van 10 tot 109 euro per week.