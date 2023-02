Emotionele Jenthe Biermans pakt met Muscat Classic eerste profzege en draagt deze op aan overleden schoonvader: “Zijn laatste woorden waren dat ik erin moest blijven geloven”

Na een stevige finale heeft de Belg Jenthe Biermans de Muscat Classic op zijn naam gezet. Na een heuvelachtig slot was de Belg van Arkéa Samsic de snelste van een flink uitgedund peloton. Het was zijn eerste zege na zeven seizoenen bij de profs. Het werd een Belgische 1-2 want Jordi Warlop, Belgisch kampioen beachracen, werd knap tweede in zijn eerste koers voor Soudal Quick-Step.

De Muscat Classic is een voorproefje van de Ronde van Oman die voor de deur staat. Na een traditioneel koersverloop begon de echte finale op zo’n twintig kilometer van de streep. En die waren lastig met stevige beklimmingen van de Hamriyah (900 meter aan gemiddeld 10,1%) en ook de Al Jissah (1,1 km aan gemiddeld 10%).

Na de Hamriyah begon een spervuur aan demarrages. Een twintigtal renners pakte een kleine voorsprong, maar werden weer ingerekend op tien kilometer van de streep. De Al Jissah, met de top op vier kilometer van de finish, dunde het peloton nog verder uit. De snelste mannen van het pak werden zo overboord gekieperd.

Vinger richting de hemel

Een kleine groep sprintte in Al Bustan voor de zege en daarin was Biermans de snelste. Een bijzonder emotionele zege voor Biermans. Niet alleen omdat het zijn eerste profzege ooit is, maar nog meer om zijn overleden schoonvader Marc te eren. “Hij zei me dat ik moest blijven geloven dat ik ooit eens zou winnen. Deze zege is voor hem”, zei Biermans aan de streep.

© A.S.O./Oman Cycling Association/Pauline Ballet

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Niet veel mensen geloofden nog in mij. Ik vond pas eind december een nieuwe ploeg, dus dit is een enorme opluchting.” Dat de zege komt na zo’n moeilijke periode maakt het extra bijzonder voor de Belg.

Jordi Warlop, die normaal onderdeel uitmaakt van Soudal Quick-Step Devo Team maar door ziekte van James Knox mag invallen bij de profploeg, toonde meteen dat hij dit niveau meer dan aankan met een mooie tweede plaats. De Italiaan Andrea Vendrame werd derde. Met Maxim Van Gils en Lennert Teugels eindigden nog twee Belgen in de top 10.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© A.S.O./Oman Cycling Association/Pauline Ballet

© A.S.O./Oman Cycling Association/Pauline Ballet

()