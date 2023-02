Aarzelende start voor Lotte Kopecky in het omnium: elfde na de scratch

Lotte Kopecky (27) staat na het eerste onderdeel, de scratch, op de elfde plaats in het omnium. Straks volgen nog de temporace, de afvalling en de afsluitende puntenkoers. Kopecky won donderdag al goud in de afvalling.

In de scratch leggen de rensters 30 ronden af, en wie finaal als eerste over de meet komt pakt de meeste punten. Kopecky houdt niet van dit nummer maar had zich voorgenomen om toch eens dicht te eindigen. De wedstrijd bleef gesloten maar op zes ronden van het einde rukte Kopecky naar voren maar finaal zakte ze weg en eindigde ze in het midden van het pak als elfde. De Britse favoriete Katie Archbold, die donderdag al goud pakte in de ploegenachtervolging, staat aan de leiding. De Nederlandse Maike van der Duin is tweede, voor de Poolse Daria Pikulik.