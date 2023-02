Wouter Vrancken wil revanche nemen voor bekernederlaag: “Iets rechtzetten tegen Antwerp”

Als de voetbalgoden meewillen, kan Racing Genk zich dit weekend al verzekeren van een PO1-ticket. Maar daar is Wouter Vrancken naar eigen zeggen niet mee bezig. Beducht als hij is voor Antwerp. “We hebben zondag zelf een heel goeie dag nodig, als we willen winnen.”

De Genkse coach weet waarover hij spreekt. Een maand geleden maakte de Great Old een einde aan de dromen van Genk over de dubbel. De kwartfinales waren het eindstation in de Croky Cup.

“Stengs niet gevraagd om te kloppen”

“We hebben dus iets recht te zetten”, appelleert Vrancken aan het eergevoel van zijn spelers. “Ik heb die wedstrijd een aantal keren herbekeken en ook de spelers zal ik ermee confronteren. Wat ik onthouden heb van die match, is dat het bij hun eerste drie kansen raak was. Telkens in de omschakeling. Les voor nu zondag: we moeten beducht zijn voor die momenten. Ik gebruik bewust de term counter niet, want die heeft een negatieve bijklank.”

“Moeten wij daarom anders spelen? Neen. Zoals altijd, zullen wij op zoek gaan naar doelkansen, naar de volle pot. Maar we moeten wel extra aandacht besteden aan hun sterke punten. Zij hebben, bijvoorbeeld, niet voor niks de meeste clean sheets. Hun organisatie staat er. Kwaliteit aan de bal en focus vanaf minuut 1 tot minuut 90 worden belangrijk, want zij zijn in staat om elk foutje af te straffen. Club en Antwerp zijn de clubs met de sterkste kern en het grootste budget. Wil je die verslaan, dan moet je top zijn.”

Calvin Stengs werd uitgesloten in de topper tegen Anderlecht en is zondag geschorst. — © BELGA

Bij de bezoekers ontbreken heel wat pionnen. “Ik heb Stengs niet gevraagd om te kloppen”, grapt Vrancken. Waarmee hij het belang van de Nederlander extra in de verf zet. “In mijn ogen is hij de enige die zij echt zullen missen. Voor de afwezige Muja kunnen zij Kerk brengen. Ik ken Stengs via Arne Slot al van in zijn AZ-periode. We hebben er met KV Mechelen eens een oefenmatch tegen gespeeld. Ik vind het een topspeler. Niet erg dat hij er niet bij is. Maar oké, ik ga geen energie steken in de afwezigen bij de tegenstander. Ik heb enkel vat op mijn eigen ploeg.”

“Arokodare verrast door de intensiteit”

Een ploeg die vriend en vijand blijft verbazen. De puzzelstukjes, ook als ze nieuw zijn, vallen bijna automatisch op hun plaats. Kijk naar Sor en Arokodare, die scoorden in de Ghelamco Arena. “Een heel belangrijke zege, die ons weer een stap dichter bij ons doel brengt”, zegt de trainer. “Ik was heel blij met de energie die naast Sor en Arokodare, ook Preciado en Castro brachten. Naar de spelersgroep en de fans toe is het natuurlijk fijn dat Sor en Arokodare hun doelpunt meepikten. Dat geeft hen en ons een goed gevoel.”

“Wat Arokodare betreft, dat is een kerel met een heel open blik. Hij draait niet rond de pot, zegt zijn gedacht. Zo gaf hij mee dat hij verrast was door de intensiteit in Gent. Dat was hij niet gewoon van in Frankrijk. Hij heeft dus nog werkpunten en beseft dat. Maar ik zag toch dat hij naast het scoren ook andere kwaliteiten bezit. Geen verrassing. Wel leuk om vast te stellen.”

Ook opgetogen is Vrancken over de steun van de fans. “Zelfs in de bekermatch tegen Antwerp bleven ze ons aanmoedigen. Dat is aangenaam om te zien. Hopelijk staan ze zondag weer massaal achter ons in een vol huis.”

© Dick Demey

Twee vraagtekens in selectie

Praktisch dan: de Genkse selectie zal pas zaterdag worden bekendgemaakt. Tot nader order zijn er twee vraagtekens. Mike Trésor heeft een barst in een grote teen. “Verdoven zou kunnen”, grijnst de coach. “Maar ideaal is dat niet. Het zal een kwestie van doorbijten worden.” Castro heeft wat last van de hamstrings. Afwachten hoe hij de trainingen verteert.