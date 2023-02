Chauffeur tweede keer in een week betrapt op dronken rijden: 3,2 en 3,3 promille in bloed

De politie Tongeren-Herstappe haalde vrijdag om 12 uur een bestuurder uit het verkeer die 3,2 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn voertuig was niet verzekerd noch ingeschreven. Daarom werd de wagen in beslag genomen. De chauffeur kreeg overigens voorbije dinsdag al een pv voor dronken rijden. Toen had hij zelfs 3,3 promille alcohol in zijn lijf. Zijn rijbewijs was hij al kwijt. Het werd ingetrokken door de politierechtbank vanwege rijden onder invloed van alcohol.