PODCAST. Het eerste gesprek in de Obesitaskliniek: “Ik heb heel hard gejankt, maar had dat wel nodig”

An Timmermans kwam aanvankelijk niet in aanmerking voor een gewichtsoperatie. "Door mijn slaapapneu kreeg ik toch groen licht."

Het eerste contact met het Obesitascentrum van Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd gelegd. En na een kennismakingsgesprek met de obesitascoördinator werden patiënten An en Daphne onderworpen aan een uitgebreid onderzoek. Ze werden haast letterlijk binnenstebuiten gekeerd, maar ook op mentaal vlak kregen ze een grondige screening.

Daphne Elsen was er helemaal zeker van toen ze contact opnam met obesitascoördinator Leen: “Ze kunnen doen wat ze willen, ik laat niet in mij snijden.” De oplossing van Leen: begin al met de vooronderzoeken, die zijn zowel voor het operatieve als conservatieve traject hetzelfde, en dan kan je nog beslissen wat je doet. En zo heeft Daphne het dan ook gedaan: van slaaponderzoek en pneumoloog, tot kinesist en psycholoog.

Ook An Timmermans kan meepraten over de hele waslijst aan vooronderzoeken. En wat voor haar nog belangrijker was: haar BMI was niet hoog genoeg om in aanmerking te komen voor een operatie. Maar door het bijkomend onderzoek kreeg ze toch groen licht voor een gewichtsoperatie, want An leed aan slaapapneu.

Daphne Elsen: "Ik had me jaren niet gewogen tot ik bij de obesitascoördinator op de weegschaal moest gaan staan. Ik kan u zeggen: dat was shockerend."

