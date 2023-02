Onbekende Belg koerst over de hele wereld… behalve in België en Nederland: “Het lijken soms kanaalritjes, maar dan bij 35 graden in de Sahel”

Kent u al het continentale Universe Cycling Team? Deze Nederlandse ploeg werd in december 2022 boven de doopvont gehouden om over de hele wereld te koersen. Zo reed Sam Van De Mieroop (31) uit Schoten vorige week de Tour du Sahel in Mauritanië, waar hij goed was voor een verdienstelijke twaalfde plaats. “We zijn een beetje uitgekeken op België en Nederland. Maar iedereen die we tegenkomen, wil nét in België komen koersen”, aldus de renner.